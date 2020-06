'Yo sufro violencia de género por parte de Diego Maradona'

Este jueves por la tarde, Claudia Villafañe rompió el silencio en Intrusos, el programa que conduce Jorge Rial a través de la pantalla de América TV. En el histórico programa de espectáculos se viene hablando desde hace días sobre los guiones que salieron a la luz de la serie de Diego Armando Maradona. En los libretos que trascendieron, la harían quedar de muy mala forma a la madre de Gianinna y Dalma Maradona, quien estuvo al lado del futbolista durante muchos años.

Noticias Relacionadas El secreto de Nati Jota para enviar fotos hot en las redes sociales

La ex mujer del astro futbolístico comenzó su relato sobre el proyecto que atrapó a su público antes de su estreno: “La verdad es que ya no me sorprende nada de nada. Tengo cosas mucho más importante en este momento para resolver sobre esta serie. Pero tampoco quería dejar mi opinión. Cuando me contaron que la iban a hacer yo dije que no me interesaba ser parte”.

“Después me llamaron algunos actores como Agustina Cherri, el Chino Darín, Pablo Echarri, algunos que fueron convocados. Ellos me llamaron y yo dije que era un trabajo. Pero bueno, ellos decidieron no hacerlo. Eso fue lo único que yo supe. Y recibí un mensaje de Julieta (Cardinalli) donde decía que quería hablar conmigo, porque a ella le decían que se iba a juntar conmigo para hacer el personaje. Algo que nunca pasó, a mí nadie me llamó. Ellos como actores no saben de la vida privada, no saben lo que dije o no en la vida privada”, amplió.

“No puedo decir algo de ella, pero de la productora sí. Ella quería mi aprobación y yo le dije que nunca había hablado con nadie de la serie”, afirmó Claudia Villafañe. Inmediatamente se puso a hablar de los supuestos ataques que viene recibiendo por parte de su ex y de el abogado de Maradona, Matías Morla. “Yo no estoy preocupada, sé lo que hago y lo que soy”, manifestó.

“Yo sufro violencia de género, algo sistemático. Sigue ejerciendo violencia desde hace cuatro años. Pero después me toca compartir cosas, como el cumpleaños de Benja, donde estuvimos compartiendo juntos a las 3 de la mañana bailando, que quedan en nuestra intimidad, porque hay muchas cosas que ustedes no saben. Tenemos hijas en común y siempre vamos a ser familia. Yo intento hablar con él, comunicarme, hablar por teléfono, pero no puedo”, concluyó la madre de Dalma y Gianinna.

Según mencionó Jorge Rial en su programa, la productora a cargo de producir la serie de Maradona, ya le habría pagado 2 millones de dolares al ex jugador. Según trascendió, el ex jugador firmó la cesión de derechos a la serie, por lo tanto las demás personas que rodearon a Maradona no puden reclamar algún derecho.