¡Se supo! La verdadera razón por la que Florencia Peña dejó a Tinelli

Muchas fueron las especulaciones y rumores que corrieron luego de que Florencia Peña dejara la silla de jurado en “Showmatch” (El Trece).

En un primer momento se dijo que la actriz dejaba el trabajo de años junto a Marcelo Tinelli por el reciente fallecimiento de su padre y la intención de estar más cerca de su madre y su hermana.

Luego se habló de un ofrecimiento millonario, para que la actriz de “Casados con Hijos” condujera las mañanas de Telefé.

Finalmente Ángel De Brito, comentó las verdaderas razones por la que la actriz no trabajará en este 2020. Según el conductor de “LAM” (El Trece), Gustavo Yankelevich tuvo mucho que ver con la decisión de Peña: “Florencia se baja el viernes y nadie lo podía saber antes porque ella llama a la producción. Hablé incluso la semana pasada con Flor por privado para invitarla a LAM y me preguntó cuándo comenzaba el Bailando porque me dijo que se estaba haciendo largo y necesitaba trabajar. ¿Qué pasó en el medio? Gustavo Yankelevich”, dijo De Brito.

Luego agregó: “No es por nada contra Marcelo, y es un buen gesto de Yankelevich. Casados con hijos no va a empezar hasta diciembre o enero y las entradas, que son más de ochenta mil hasta que empezó la pandemia, ya están cobradas. Incluso, cuando se bajó Érica Rivas se devolvieron cien", relató.

"En un muy buen gesto de Gustavo, insisto, y que pocos actores lo dicen, ya les adelantó a los actores esa ganancia. Bien podría haber invertido ese dinero, pero lo repartió con Florencia, con (Guillermo) Francella, los Lopilato y Marcelo de Bellis como para que puedan llevar ese año más holgadamente”, dijo el conductor de CNN.

“Florencia con ese resto de dinero puede darse el lujo de estar sin trabajar este año. Y ese el punto que nadie pudo explicar porque nadie tiene esa información”, finalizó Ángel también negando que Flor tendrá un programa en el canal de las pelotas.