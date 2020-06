¡A puro rojo pasión! Nati Natasha y una bikini para enloquecer

La cantante dominicana Nati Natasha sigue dando que hablar a través de sus osadas publicaciones en las redes sociales. Es así, que la sexy joven compartió por estos días una imagen que fascinó a sus más de 24 millones de seguidores de todo el planeta.

Tirada en una reposera blanca, la cantante lució un traje de baño de dos piezas rojo que combinó con una bandana en la cabeza. Junto a la imponente imagen, la joven escribió: “Que paso? Probaste con otro y no te resultó, ahora la vuelta se te cayó !! Vieron mi vídeo ? Le metí o no le metí ? #Nattinatasha #quemaltefue Las Domis no corren esa 🇩🇴”.

En plena cuarentena, Natasha promociona su reciente video “Qué mal te fue”, grabado en su mansión y bajo su estricta dirección.

"Dicen que hablar claro nada cuesta !!!! Vayan a mi canal de YouTube y vean mi primer video dirigido por mí en Cuarentena (Casero). Perdiste a la Baby, tu ex Rude Gya", escribió Natti Natasha sobre la canción, producida por Dimelo Flow y SP Polanco.

Actualmente Nati Natasha es una de las reggaetoneras mujeres más representativas del género músical.