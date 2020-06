¡Calienta redes! Noelia Marzol y su monólogo ultra hot

Luego de que la semana pasada se viralizara un video de Noelia Marzol en plena función privada de la nueva versión de la obra de José María Muscari “Sex Virtual”, ahora nuevamente y por iniciativa propia, la rubia posteo un fragmento de un monólogo que hace en la puesta teatral virtual que está causando furor.

Extrañamente, la filmación que Marzol compartió este viernes desapareció el sábado en la mañana de su muro de Instagram sin ninguna explicación.

En el mónologo Noelia Marzol decía: “¿Qué pasa si te dijera que me encanta exponer mi cuerpo, pero no para que te excites? Que me encanta construir y habitar mi cuerpo. Que me calienta sentirme segura, alimentar mi autoestima y ver lo que genera mi presencia y mi actitud”.

“Si una mujer habla de sexo y quiere tener sexo. Mucho más si quiere tener sexo casual, rompe con un orden y escandaliza. Si mi escote te escandaliza es un problema tuyo. A mí no me interesa saber qué es lo que vos pensás respecto de lo que tengo puesto. No me interesa saber si eso te calienta o no. Así que no me subestimes porque no soy sumisa. No me tapo ni evito mi exposición. No agacho la cabeza ni me callo, porque calladita me quisieron siempre", continuó.

Con un atuendo ultra sexy la rubia agregó mirando a la cámara: "Cada vez que piensan, escriben o dicen todo lo que me harían sabiendo que eso jamás va a suceder, eso a mí me llena de poder, porque a mí no me excita saber qué es lo mi cuerpo genera en vos. A mí lo que me excita es que vos no concientices tu inseguridad, que te enoje el poder que tienen mis tetas. Que quieras convencerte de que todo lo que hago lo hago para calentarte, cuando en realidad para mí ni siquiera existís. Eso me da mucho morbo".

"Siento mucho placer cada vez que demuestro que una mujer puede hacerse valer cuando muestra libremente sus tetas. Cuando puede hablar sin reparos cuánto le gusta coger. Amo hacerme la paja. Amo fantasear, probar cosas nuevas, ver, tocar, oler, chupar. Amo gozar. Por eso me apena mucho las mujeres que no aprecian esa femeneidad putonesca e irreverente, como una rebelión. Me apena que algunas no puedan romper con el mandato social y que critiquen y señalen a quienes queremos coger con libertad".

“Inteligente sería que dejes de subestimarme cuando disfruto de mi clítoris porque eso no afecta mis cualidades intelectuales, porque puedo pensar y coger. Porque puedo ser inteligente y la más puta a la vez y eso me llena de poder. Así que si vos pensás que una puta es una mujer libre, inteligente, capaz, independiente, profesional, autosuficiente, desfachatada e indomable, estás enfrente de la mujer más puta que te vas a cruzar en tu vida”, concluyó Noelia Marzol.

Un poco molesta por los prejuicios de la gente a la hora del sexo, hace unos días la actriz respondió la pregunta de un seguidor un poco sorprendida. Del otro lado de la red alguien quiso saber: “¿Tenés fantasías sexuales?”. Ante esta duda, Marzol dijo: "Ah, ¿quién no tiene fantasías? Gente, qué raros que son respecto al sexo. Todos nacimos del sexo, ¿no tendrían que ser algo un poco más natural? Dejen de hacer preguntas pelotu...".