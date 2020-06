Noela Marzol en babydoll habló tras el video filtrado

Gran revuelo se armó luego de que se filtrara un video de Noela Marzol en la web sexvirtual, donde la actriz brindaba un 'show caliente'

Sin embargo, este domingo, Marzol aprovechó su perfil de instangram para lanzar un mensaje resaltando su calidad de persona más allá de lo que 'prefiera hacer en la cama'.

'Que pasa si te dijera que me encanta exponer mi cuerpo pero no para exites, que me calienta sentirme segura y alimentar mi autoestima', empezó diciendo.

En el video, explica el porqué de su enojo: 'a mí no me interesa saber qué es lo que vos pensás por lo que me pongo. No agacho la cabeza ni me quedo calladita'.

'Si vos pensás que una puta es una mujer libre, inteligente, capaz, independiente, profesional, desfachatada e indomable, estas frente a la mujer más pu... que te vas a cruzar en tu vida', sentenció.