Cinthia Fernández y un episodio de furia con los fans de Kun Agüero

Después de ponerse del lado de Giannina y Dalma Maradona, por el desplante del Kun Agüero a su hijo el día de su cumpleaños, Cinthia Fernández recibió amenazas por parte de los hinchas del ex jugador de Independiente y la joven salió a dar batalla.

Hace unos días Agüero cumplió años y su novia le organizó un “cumpleaños virtual” en el que no incluyó a Benjamín el hijo que tuvo con Giannina Maradona. A partir de ahí las hijas de Claudia Villafañe mostraron su enojo en las redes, que luego fue mayor cuando el pequeño le envió un mensaje a su padre y el jugador dijo que no lo terminó de leer porque era muy largo.

Ante esta situación Cinthia Fernández salió a criticar al futbolista pero nunca pensó recibir ofensivos comentarios de quienes siguen al Kun.

Rápida de reflejos Fernández comentó en sus redes: “Amo la mala educación en los comentarios de mi última foto. Me encanta porque voy a denunciar uno por uno. Qué feo en esta época decir mogólica, pendejo de 13 años que no debe no se sabe ni limpiar el cul... Dios mío. Y algunos hinchas, i love you. No los pienso bloquear, comunidad de estúpidos”, lanzó Cinthia, enojadísima desde sus Stories.

Al parecer los seguidores del jugador del Manchester se molestaron con el mensaje de le ex de Martín Baclini quien hace unos días escribió: “Leer el mensaje de tu hijo te lleva menos tiempo que jugar a la Play como un nabo de 32 años y perder el tiempo en eso… prioridades. Qué bendición le da Dios de ser papá a algunos pelotudos como este. Indignada. ¡Un pelotudo con todos los títulos! ¡Me parte el alma Benjamín! Qué ganas de que lo atienda Gianinna Maradona, aunque con altura lo fulminó”, escribió la panelista de “El Show del Problema” (El Nueve).