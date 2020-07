Soltero codiciado: Marcelo Tinelli ya tiene tres candidatas en la lista

Este domingo el mismísimo Marcelo Tinelli confirmó su separación de Guillermina Valdés y luego de ocho años en pareja y un hijo en común, el conductor del Bailando volvió a convertirse en el soltero más codiciado de la televisión argentina.

Marcela Tauro en su debut en “Fantino a la Tarde” (América), confirmó que la decisión de separarse fue propuesta por la ex de Sebastián Ortega luego de varias crisis y momentos difíciles de la pareja.

Este martes, Luis Ventura sorprendió a todos con una información que dio en “Informados de todo” (América) en donde precisó que ya hay mujeres interesadas en Tinelli: "Hay tres candidatas, dos del mundo del espectáculo y una millonaria, ya les digo", lanzó el presidente de APTRA y agregó: "Si las versiones son ciertas o no yo no lo sé, por eso no voy a dar los nombres, pero ya hay 3 mujeres haciendo fila", confirmó el periodista.

Luego Ventura dio más detalles: "Dos de ellas son personas que aparecieron en Bailando por un sueño y la tercera no tiene reconocimiento público, pero sí muchos millones en el banco", afirmó.

Luego yendo un poco más allá el periodista de espectáculos dio a entender que el conductor del Bailando ya habría tenido un contacto personal con alguna de las candidatas.

Horas más tarde, en el ciclo de Alejandro Fantino, Ventura comentó que la separación de Tinelli y Valdés no tiene terceros en discordia: "Esto no tiene nada que ver con eso, viene de muy lejos, es una sumatoria de situaciones", aseguró, confirmando de esta manera que las “candidatas” al soltero más codiciado no tienen nada que ver con el final de la pareja.