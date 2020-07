Laurita Fernández volvió a recordar su relación con Nicolás Cabré

Luego de dos meses de que Laura Fernández anunciara su separación de Nicolás Cabré en medio de la cuarentena y con denuncias de por medio por violar el aislamiento, finalmente la actriz comentó algunas razones por la que la relación no prosperó.

En comunicación con “LAM” (El Trece) la bailarina fue contundente cuando Ángel De Brito le preguntó si existía una posibilidad de reconciliación con el actor: “La verdad es que tuvimos una charla. Hay mucho amor, él es una persona que no dejo de querer de un día para el otro. Pero cuando hablamos, el amor no falta, pero él tiene otro proyecto de vida diferente. Él cambió su proyecto de vida por completo. Esa es la verdad”, comentó la rubia.

Luego dijo: “Y yo no sé cuál quiero que sea el mío, quizás quiero ir viendo qué me pasa, pero sí sé que no estoy dispuesta a amoldarme al de él. Hoy estamos mirando horizontes completamente diferentes y proyectos completamente distintos de vida. Antes estábamos en la misma sintonía, pero después de esta ruptura él cambió por completo su manera de proyectarse a futuro, quiere otras cosas y yo no estoy dispuesta a adaptarme a él”, comentó decidida.

El conductor le recordó a Fernández que en algún momento los actores pensaron en formar una familia y ella dijo: “Él fue con la primera pareja con la que proyecté cosas en serio, en grande. Me abrió las ganas de imaginarme armando mi propia familia... En mí el proyecto sigue estando a futuro. Es algo que no dejo de querer como mujer a futuro”, finalizó la bailarina ahora concentrada en su nuevo proyecto como conductora del Cantando 2020.