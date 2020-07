Marianela Mirra apuntó contra Jorge Rial y Samanta Casais

Es sabido que en todos los realities siempre hay participantes que sobresalen entre los demás y, que una vez termina el ciclo, es muy posible que se vuelva a hablar de ellos en situaciones comparativas.

El pasado fin de semana terminó “Bake Off” en medio de un escándalo por fraude de parte de la ganadora del ciclo Samanta Casais, lo que llevó a la producción a modificar el resultado y declarar a Damián Pier como el justo ganador.

Esta semana, en muchos programas que hablaron del resultado de Bake Off también recordaron a Marianela Mirra y su paso por “Gran Hermano”.

Molesta con que su nombre nuevamente este en los medios Mirra usó las redes sociales y expresó: “¡¡¡Suéltenme!!! Basta de compararme. Soy inigualable perdedores de cuarta, no saben con qué ensuciar ni cosificar. Viven aferrados al pasado. Perdónense, vivan su vida y no me nombren”, lanzó la ganadora de Gran Hermano 2007.

Luego agregó: "Yo no cometí ilícitos", señaló diferenciándose de Samanta. “¡¡Fui viva y no se la bancan!! Vayan a cuidar las bendiciones. Soy libre y no le debo nada a nadie y ovarios me sobran. Eso ya lo sabe. Hipócritas, sacate la careta. ¡¡¡Tontes!!!”, manifestó indignada.

"Ojalá tengan la cuarta parte de felicidad de lo que a mí me toca, manga de giles. Vende humo, chiquitaje, ¡tilingos! Olvidense, ¡para mí no existieron nunca!", dijo la tucumana quien es recordada luego de "la espontánea" que sacó del reality a Diego Leonardi.

"Nunca, pero nunca me llegó ni me llegará la mierda, soy otra clase de gente. Está comprobado, aunque quieran cambiar la historia. ¡¡¡¡Ya fueron!!! No subestimen a la gente, está claro quién es quién. No se necesita volver atrás solo para tomar impulso. ¡¡¡ Ridícules!!! (sic)”, expresó en una historia de Instagram.

Este semana Jorge Rial en “Intrusos” (América) se había referido a los postulantes que quieren entrar a los realities y a su selección: "Es verdad que lo que pasa en el reality tiene que ver con la selección que se hace en los castings. Pero quiero decir algo, nadie elige a la gente sabiendo en qué se van a transformar dentro de la casa. Les puedo dar mil ejemplos. Nadie vio venir a Marianela Mirra, nadie la vio venir. Es más, no la vimos venir hasta el final. Nadie vio venir a Nadie, que si hubiera estado en esta etapa de redes sociales, la tiene que ir a buscar la policía porque la matan. Quiero decir eso, se van armando dentro del reality”, dijo el padre de More Rial.

Mirra molesta con las declaraciones del conductor comentó: “Habrá que ver qué cosecharon, jajaja. No me consulten más algo que siempre estuvo televisado. Absolutamente todo, nada más para acotar hacia nadie. ¡¡¡Los chuño a todes!!!", concluyó.