Floppy Tesouro en corpiño y tanga calentó el domingo

View this post on Instagram

Quien dijo que los dimingos no se entrena? Se que es dificil poner el cuerpo en movimiento en esta cuarentena, pero haganlo, se los recomiendo, trabajen en cuerpo y alma, motivense con diferentes entrenamientos ud83dudcaa Hoy merienda post entrenamiento con @ampkprotein proteina de origen vegetal ud83cudf31 ayuda junto a la actividad fisica a aumentar masa muscular y reducir grasa, sabor a chocolate, super ricaud83dude4c Con minerales quelatados @quelatok Podes conseguirla en farmacias de todo el pais! Siempre consulta con tu medico o nutricionista