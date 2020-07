La infartante pose de Romina Malaspina semi desnuda

Romina Malaspina incendió las redes sociales con una infartante foto en ropa interior. La conductora de A24 posó para sus seguidores de Instagram.

Es que, con más de 333.330 'me gusta' en la publicación de Instangram, la conductora del noticiero se puso delante del espejo y se mostró muy 'liberada' a pesar del frio.

Con una remera muy corta, apenas rozando la vista de su busto y ropa interior gris, dejó a sus seguidores ardiendo.

'Lindos globos', dijeron algunos seguidores al mostrar detrás de ella algunos en forma de corazones y estrellas que estaban sujetos a una mesa.