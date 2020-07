El duelo hot de Guillermina Valdés

Si bien cualquier separación es un momento duro para las parejas, muchos siguen con sus proyectos y se enfocan en sus actividades. Eso es lo que pensó Guillermina Valdés luego de su separación de Marcelo Tinelli y, en su rol de ex modelo y empresaria de moda compartió una sexy foto en su cuenta de Instagram y logró subir la temperatura en el frío invierno.

Noticias Relacionadas Fernanda Callejón y su familia en peligro

Propietaria también de una marca de calzados y carteras, Guillermina se mostró muy hot en una foto en traje de baño negro junto a la frase: "Los secretos que guardamos se abren paso".

Su publicación alcanzó cerca de los 40 mil "me gusta" en cuestión de horas y los más diversos comentarios a la rubia argentina.

Noticias Relacionadas El llamativo silencio de redes de Jimena Barón

"Que mujer hermosa", "sos estupenda", "que maravilla de mujer", "cada día te ponés más espléndida y ahora que estás soltera, mejor", "sos un mil", "plis que diosa", "no me hagas esto que me muero", "se me subió la temperatura", fueron algunas de las reacciones de sus más de 2 millones de seguidores.