Cande Tinelli y una foto sin ropa que causó furor

Cande Tinelli, volvió a causar furor con sus fotos en Instagram. La influencer, posó muy ardiente y completamente sin ropa. “Un poco de calor pa tanto frio”, escribió junto a las imágenes, en las que se la vió cubierta con una sábana y luciendo su cuerpo lleno de tatuajes.

En la red social de las postales, la it girl, acostumbra a sorprender a sus más de 4 millones de seguidores con sus polémicos posteos.

En los últimos días, la hija de Marcelo Tinelli, fue criticada por algunos usuarios a raíz de su radical cambio de look. Apareció nuevamente con el pelo negro y con una parte de la cabeza rapada. “Volvió para quedarse, perris", dijo.

Sin embargo, fiel a su estilo, contestó a los ‘haters’ con un contundente mensaje.

“Bebes, me importa CERO lo que dicen. Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi ogt. Si quiero mañana me hago la cara de pepe grillo. Sigan criticando que me dan importancia y me iluminan. Gracias”, sostuvo.

Por otro lado, apuntó contra quienes la llamaron “chica de plástico” en las redes. “Qué poca paciencia que les tengo a los que dicen que soy toda de plástico. Tengo las tetas hechas, tengo siliconas y no son plástico. Me operé la nariz y tampoco tiene plástico. Y la boca obvio que me pongo relleno, no es plástico tampoco”, contestó la diseñadora.

Y agregó: “Igualmente, si yo fuese toda de plástico, me pueden chupar bien las dos tetas”.