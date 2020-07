¡Sorpresa! El nuevo emprendimiento de la ´tramposa´ de Bake Off

Luego del escándalo por el fraude ocurrido en el certamen de pastelería de Telefé “Bake Off” de la mano de Samanta Casais y que lo hiciera ganador a Damián Pier, por estos días se conoció el nuevo emprendimiento de la joven pastelera.

A sólo una semana de la gran final del concurso que eligió al mejor pastelero amateur de Argentina, Casais comentó que se iniciará en el mundo fashion.

Su look en el programa con el uso de diferentes pañuelos en la cabeza, se volvió icónico y desde el comienzo del ciclo, Samanta comenzó a recibir fotos de niñas con su onda. Con este incentivo y, dejando de lado los malos momentos que pasó luego de ser denunciada en Twitter, en una entrevista con la revista Gente, la joven de San Telmo anunció la novedad.

“Me encantan los pañuelos y los tomé como una marca registrada para el programa. Pasó que en una de las entrevistas, los productores me dijeron que habían pensado en yo debía usar pañuelos y me fascinó la idea”, revela. “Pero nunca pensé que esta moda impactaría de esa manera. Imagínense que ahora estamos pensando lanzar una línea de pañuelos copada. Ya estamos trabajando en el diseño y saldrá dentro de poco. Todavía mucho no puedo decir, pero sí puedo anticipar que habrá pañuelos dedicados a la concientización de temáticas importantes”, contó.

“En cuanto a mí, no se piensen que tengo miles –tendré unos diez o doce–, y me tengo que comprar un par más para variar en los colores. ¡A mí me encanta el colorete! Siento que los colores son símbolo de alegría y de darle para adelante, y yo soy muy así”, concluyó Samanta con una sonrisa.