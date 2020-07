¡Llamen a los bomberos! El jugado desnudo al que se animó Tini Stoessel

La cantante Tini Stoessel lanzó su nuevo videoclip junto al trapero Khea, y ya es un éxito. Desde su casa de Buenos Aires, donde convive con su familia, la actriz dialogó a fondo con la revista Gente y dejo muchas frases picantes.

La cantante se mostró con un jugado desnudo durante gran parte del video lanzado en la tarde de este miércoles. El nuevo tema superó las 475 mil reproducciones en tan solo 3 horas.

"Me gusta verme sexy, es parte de mi libertad", aseguró Tini Stoessel sobre el lanzamiento de su nuevo videoclip, "Ella dice". La cantante se encuentra en Buenos Aires haciendo el aislamiento con su familia, una etapa que no le fue para nada indistinta.

Distanciada de Sebastián Yatra, Tini le dio un punto final al noviazgo durante la cuarentena. La exitosa cantante pop se prepara para otro hit luego de quince meses de gira y un freno por la pandemia.

"Este tiempo me ayudó a ordenar mis emociones, me ayudó a una conexión inédita conmigo mismo", contó en Gente. Además, dijo que tuvo lecciones que la ayudaron a crecer y "vivir el duelo a fondo como nunca antes". La artista, además, se describió como más plantada y segura, y no renegó de su separación: "Hoy la soledad me es positiva, pero siempre estoy dispuesta a enamorarme".