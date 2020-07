¿Marcelo Tinelli es la nueva conquista de Romina Malaspina?

Desde hace unos meses el nombre de Romina Malaspina suena en varios ámbitos luego de quedar varada en Argentina por el coronavirus y no poder volver a Estados Unidos.

Rápida de reflejos, la modelo fue contrata en Canal 26 para conducir un programa de actualidad y gracias a un osado look comenzó a estar en la boca de todos.

Por estos días Marcelo Polino se refirió a la separación de Marcelo Tinelli con Guillermina Valdés y manifestó su tristeza porque se trata de una pareja a que el periodista conocer hace años.

Sorpresivamente y ante el nuevo estado del conductor del Bailando, Polino metió el nombre de Romina Malaspina y dejó a todos en shock: ¿Pasa algo entre Tinelli y la ex "Gran Hermano"?.

Entrevistado por la “Jaula de la Moda” (Magazane) Polino dijo: "Sí, me gusta como su novia. Romina es una bomba, con un cuerpazo y me parece que viene a ocupar el lugar de la chica del momento que se va renovando cada tanto. Yo la conozco mucho. Cuando sale de GH me invitan a una gala y fue impactante verla en un pasillo. Es hermosa. Después la vi en Chile y lo que me llamó la atención es que donde pone el ojo pone la bala" dijo el jurado del Bailando sobre la rubia.

También se refirió al presidente de San Lorenzo y agregó: "A mí me sorprendió la separación de Marcelo. No tenía data de eso. Yo los quiero mucho a los dos. Hace trece años que trabajamos juntos. Ojalá la vida los lleve bien. Son las dos personas amorosas y les deseo lo mejor", concluyó.