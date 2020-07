Charlotte Caniggia en la lona: “Necesita canjes para comer”

La llegada del coronavirus perjudicó económicamente a todos y, de manera especial, a muchos famosos que se ganaban la vida a través de participación en espectáculos y presencias en canales de televisión.

Una de ellas, es Charlotte Caniggia que con su estilo entre infantil y femme fatal supo ganarse espacios importantes en la televisión argentina y en las redes sociales.

Con una vida ostentosa y con la intención de vivir siempre rodeada de lujos, la hija de Mariana Nannis nunca esperó las consecuencias de la llegada del virus mundial para su estilo de vida.

Mercedes Ninci comentó en “Bendita” (El Nueve) dijo: "Me contaron que Charlotte Caniggia estaría trabajando gratis. El problema es que ella no tiene un centavo y estaría trabajando por el canje. No tiene un mango y necesita canjear para la comida", comentó la panelista.

Finalmente y como una salida económica, Charlotte consiguió una pequeña participación como panelista en el programa de Pampita en Net TV, pero ya tuvo su primer encontronazo con Yanina Latorre quien manifestó su desagrado por la nueva incorporación al magazine de la esposa de García Moritán.

"No Pampita, no, ningún consejo. No me gusta Charlotte como panelista. Perdón, tenía que ser clara. No tiene contenido y esto es lo que hace que los panelistas después queden mal", dijo la mujer de Diego Latorre.

Al volver al piso, Charlotte expresó: "A mí, me cae re mal Yanina. Me parece una vieja que está re loca de la cabeza. La gente vieja no quiere que entre gente nueva a la tele: ése es el tema", concluyó.