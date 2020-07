El atrevido escote que se animó a mostrar Wanda Nara

Antes de irse a la cama, Wanda Nara mostró su look para tener dulces sueños. Con un vestido negro con vuelos y un escote bastante pronunciado, la modelo calentó todo Instagram desde su cuenta.

Sus seguidores se volvieron locos con su posteo y se lo hicieron saber. La publicación recibió más de 167 mil “me gusta” y miles de comentarios por parte de sus fanáticos, que le escribieron en todos los idiomas, ya que su cuenta es seguida por personas de todas partes del mundo.

La empresaria por su parte, escribió “Good night” en el epígrafe que acompañó la foto ratonera. Además, la modelo miro a la cámara y puso su mejor cara de chica inocente, lo que dejo sin aliento a los admiradores.

El pasado miércoles, la empresaria argentina compartió el look que eligió para todo el día. “This look and my favorite 👜”, escribió en la mencionada red social, lo que significa: “Este look y mi cartera favorita”. Sus palabras fueron en referencia al outfit que lució: un mono de jean, tacos aguja y una pequeña cartera de color azul.