¡Furiosa! Mica Viciconte estalló de bronca porque debe aislarse nuevamente

Luego de comenzar a trabajar en medio de la pandemia en el programa “El Show del Problema” de El Nueve, Mica Viciconte manifestó su felicidad porque logró acomodar su año luego de que se cayeran varios proyectos muy interesantes por la llegada del coronavirus a Argentina.

Hace unos días, en comunicación con el ciclo radial “Polino Auténtico” la rubia comentó este logro de llegar a la televisión, pero todo se vio empañado luego de que le dieran la peor noticia y por la que no podrá asistir a su trabajo durante dos semanas.

Este miércoles, la novia de Fabián Cubero, se enteró que deberá estar aislada durante 14 días por el protocolo sanitario que se activó luego del positivo de Andy Kusnetzoff.

Fue el conductor del ciclo en donde trabaja Viciconte, Nicolás Magaldi quien explicó la ausencia de la panelista y comentó que Viciconte debe permanecer aislada luego de participar en "Bienvenidos a Bordo" (El Trece), que se graba en la misma productora que PH Podemos Hablar.

Luego Mica salió al aire a través de una videollamada y comentó: “Ahora estoy un poquitito más tranquila. Estaba un poco enojada, o caliente. La verdad es que estaba re caliente”, reconoció la modelo.

"Primero, quiero dejar en claro que no tengo ningún síntoma ni nada. Uno quiere laburar y tiene la posibilidad por no tener ningún síntoma y hace las cosas bien, se cuida, y demás, y te encierran de vuelta en tu casa... No es muy grato, la verdad. Lamentablemente no me queda otra que estar acá", concluyó la ex Combate muy molesta.