Las fotos hot de Ailén Bechara en tanga y sin filtro

View this post on Instagram

Esta bien querer sentirse bien. Querer estar mejor. Querer empezar a mimarse y cuidarse. u2763ufe0f No es a todo o nada. Es comer saludable, pero COMER, es movernos de a poco, encontrar lo que te guste, para sentirnos MEJOR. Esta cuarentena me llevo por todos los estadiu0301os. Llego un momento en que me sentiu0301a incou0301moda en mi propio cuerpo. Y yo se, cual es mi camino cuando sucede eso. Empezar a comer mejor y comida mau0301s saludable y entrenar todos los diu0301as (cosa que amo). Hoy puedo decirles que me levanto con entusiasmo, Motivada, con ganas de mau0301s, sonriente. ud83dude4cud83cudffb Muchas me preguntan, (y es impresionante la cantidad de mujeres que lo hacen) queu0301 hago, queu0301 hice, cuau0301les ejercicios hago, etc. y lo que yo les puedo decir es que cada cuerpo es diferente y seria genial que cada una encuentre lo que le haga sentir bien!!!! Lo que la motive para querer hacerlo cada diu0301a. ud83dudcaaud83cudffc No hay fou0301rmulas mau0301gicas, no se crean las mentiras que intentan venderles. La uu0301nica fou0301rmula es comer saludable (y menos procesados) y hacer actividad fiu0301sica. Y no es solo por Estetica es por SALUD!!!! u2764ufe0f