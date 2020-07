¿Tiene coronavirus? El resultado del hisopado de Romina Malaspina

Muchas de las figuras que fueron invitadas al programa de Andy Kusnetzoff este último sábado, se preocuparon al conocer que el conductor estaba contagiado de coronavirus, y enseguida llamaron a sus médicos y prepagas.

Esto sucedió con Romina Malaspina que participó del programa del ex CQC grabado el miércoles 8 de julio en los estudios de la productora Kuarzo.

La sensual conductora usó sus redes sociales para dejar un mensaje de tranquilidad entre sus seguidores y afirmar que no tenía ningún síntoma: "Me acabo de enterar y estoy averiguando cómo hacerme el hisopado. Si me lo pueden hacer en casa mejor, así por las dudas no pongo en riesgo a nadie. Yo estoy sin síntomas, ni nada, así que vamos a ver qué pasa", dijo la rubia en una entrevista.

Pero a fin de quedarse más tranquila, la ex Gran Hermano llamó a su médico personal y le pidió que fuera a su departamento a hacerle el test de coronavirus: "Estoy en cuarentena en casa. Estoy bien de salud, estuve hablando con expertos y no hay síntomas. Siempre estuvimos con la distancia social, siento que no me contagié".

Finalmente a la 1 de la mañana del martes, un profesional de la salud tocó a la puerta de la escultural modelo y le realizó la prueba para saber si estaba enferma o no.

"Bien, para que se queden todos tranquilos, anoche a las 1 de la mañana vino el médico a casa a hacerme el testeo rápido. El resultado dio negativo", informó la conductora de Canal 26 que podrá seguir “al aire” para felicidad de todos sus seguidores.