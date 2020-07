Ángel de Brito reveló por qué no habla de su vida privada

Nadie puede negar que Ángel De Brito llegó para quedarse en los medios argentinos. Al frente del programa “Los ángeles de la mañana” (El Trece), como conductor de “El Espectador” en la CNN Radio, como jurado del “Bailando” que aún no pudo salir al aire y ahora como conductor del “Cantando 2020” todos los éxitos están garantizados para este particular periodista.

Y si bien su trabajo está enfocado en conocer qué hacen las estrellas, poco y nada se sabe de su vida privada ni de sus relaciones.

"Siempre trabajé de periodista, de panelista en su momento y de conductor, nunca me dediqué a ser mediático, ni cuando era un desconocido ni tampoco lo aproveché después a pesar de que lo podría haber hecho para subir más rápido como lo hace mucha gente que está en su derecho de lucrar con su intimidad", dijo el conductor en comunicación con el portal Ciudad.

"Es mucho más negocio y fácil hacerte conocido o llamar la atención, pero siempre elegí este camino del trabajo, del periodismo, la conducción, el panelismo, el jurado, lo que me fue tocando. Y uno puede tener dos vidas separadas, la pública, la del trabajo como cualquiera que trabaja en una oficina, pero que después hace su vida privada normalmente. No tengo nada que esconder ni ocultar, pero no participo del show desde lo íntimo. Nunca me resultó necesario, como un montón de otra gente. Creo que las vidas privadas que se cuentan es porque así lo eligen los protagonistas, nadie anda corriendo a Leo Sbaraglia para que nos cuente qué hace en su casa. Cada uno se presta o no a cruzar el límite", consideró.

Luego agregó: "Me ofrecieron un millón de veces hacer notas de tapa. Yo me llevo bien con todas las revistas, tengo colegas a los que quiero en todos lados, pero siempre les contesté lo mismo. Siempre proponen hacer producción con el perro, la familia, mostrar la casa, disfrazarse. Pero nunca me interesó hacer prensa de mi vida. De hecho ni siquiera doy para el interior de las revistas. Tengo una vida normal. De hecho subo las fotos a mis redes. Tampoco me lo puse a analizar, pero siempre tuve claro que estoy para trabajar en el medio, no para ser personaje", finalizó convencido.