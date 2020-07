Morena Rial acusada de una estafa millonaria

Esta semana se conoció la noticia que dos youtubers uruguayos denunciaron públicamente que Morena Rial y a su amiga Antonella Jaitt, hija de Natacha, por haber estafado a dos jóvenes en una importante suma de dinero en dólares.

Uno de los perjudicados es Natan Bianco que habló de la extraña situación vivida con la hija de Jorge Rial: “Yo había hecho un negocio con Morena Rial, que me dijo que me iba a ayudar a verificar mi cuenta de Instagram, algo que es muy importante para mí. Lo vengo buscando hace un año y medio y no podía conseguirlo".

Bianco aseguró que la joven influencer le prometió colaboración para lograr el tilde azul en Instagram pero que nunca cumplió: "Ella se comprometió en ayudarme con un contacto que tenía, que no sé quién es, me pasó un costo y yo accedí a pagárselo. Luego vino a buscar el dinero a la puerta de La Mansión, fueron 2500 dólares", dijo Natan.

Luego agregó: "Pasaron los días, las semanas, y no me había verificado. Un día ella me dejó de responder. Me bloqueó de todos lados, y la verdad, fue como una estafa”.

A favor, estos youtubers que todo graban tienen un video que prueba el momento cuando entregan en dinero a la ex de Facundo Ambrosioni: “Es la mejor prueba. La idea no era escracharla, teníamos una buena relación. Nos estafó y dijimos de poner las cartas sobre la mesa”, dijo el uruguayo.

Sobre la hija de Natacha Jaitt los youtubers comentaron que fue ella quien los vinculó con Morena: “Está involucrada porque ese día vino a la puerta de la casa, vinieron las dos”.

Como no podía ser de otra manera, la hija del conductor de “Intrusos” salió a hacer frente a las acusaciones y mediante una historia de Instagram contestó: “El que nada debe, nada teme. Paz y amor, mil besitos”. También Antonella Jaitt usó su cuenta de Twitter para dejarles un mensaje a los jóvenes acusadores.