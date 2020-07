Adrián Suar y el peor momento de Polka

Por estos días la actual situación financiera de la productora de Adrián Suar, Polka quedó en evidencia luego del correo electrónico enviado por el empresario a sus empleados.

Este miércoles Rodrigo Lussich, en el programa “Intrusos” (América) dio a conocer el texto de la carta enviada por el ex de Araceli González a sus trabajadores.

En medio de la pandemia y de problemas económicos que vienen de larga data, Suar evalúa una reestructuración de Polka para intentar salvar a la empresa que hace algunos meses debió dejar de grabar y salir al aire con su última gran apuesta “Separadas”.

La carta del empresario televisivo decía: “Vivimos juntos momentos de alegría y también pasamos momentos difíciles. Pero ninguna época ha sido tan complicada e incierta como ésta. En lo personal estoy viviendo este período con mucha tristeza y preocupación y entiendo e imagino la angustia en cada uno de ustedes", comenzó leyendo Lussich en la siesta de América.

Luego continuó: "La intención de estas líneas es primero: expresarles mis más sinceras disculpas por todo lo que están atravesando y también ponerlos al tanto de lo que está ocurriendo en nuestra productora. Llevamos más de 26 años produciendo de manera ininterrumpida. Es la primera vez que Polka atraviesa una situación tan límite como esta. Sabemos que no somos los únicos. Está a la vista que muchas empresas - como la nuestra - se enfrentan a un cuadro inevitable y en algunos casos, sin salida. Pero lo que quizás algunos no sepan, es que la problemática económica de nuestra productora viene de años atrás. Aquella 'televisión' en la que comenzamos, la que ofrecía 350 horas de aire por año, la que nos posicionó como empresa líder en contenidos nacionales e internacionales, la que nos ubicó como una de las compañías de ficción nacional más importante y una de las pocas productoras con el mayor staff fijo de la región, esa televisión, no existe más".

"Desde hace algunos años esas horas se han ido reduciendo. Juntos, fuimos testigos de ese cambio paulatino. Hubo unos años gloriosos en que hacíamos dos tiras y un unitario. De un tiempo a esta parte, con mucho esfuerzo llegamos a hacer una tira y solo a veces, un unitario. Inevitablemente, esa manera de producir generó un parate de grabación entre proyectos, lo que imposibilitaba cubrir los costos fijos. Teníamos una manera de producir que nos llenaba de orgullo pero con una educación muy difícil de sostener. Aun así, con ganas, voluntad y mucho esfuerzo económico seguíamos para adelante. Buscamos varias alternativas. Una de ellas fue salir a conseguir producciones externas para encontrar un 'respiro' y mantener la estructura de la empresa. Una solución a medias, porque este tipo de contratos nunca son una promesa de continuidad".

"Producir en estas circunstancias se ha vuelto muy difícil pero hemos hecho el mayor de los esfuerzos para apostar a la ficción. A pesar de tener la posibilidad de poner al aire otros formatos más económicos, el canal ha decidido sostener nuestros productos a un costo mucho mayor. Ese es el panorama para nuestra productora hasta marzo de este año, cuando ocurrió algo que nadie puede preveer. La pandemia que paralizó al mundo entero, nos paralizó a nosotros también. Nos detuvo por completo y nos inhabilitó a seguir trabajando, precipitó nuestra realidad como empresa. Ahora ya no alcanza con las ganas o con la voluntad. Hace falta mucho más que eso para poder seguir”.

"Es una situación que nos obliga a ser conscientes de una realidad innegable: la Polka que conocimos hasta antes de le la pandemia es insostenible. No sabemos con qué industria nos vamos a encontrar cuando se reactive nuestra actividad. En medio de esta incertidumbre, más allá del esfuerzo que pongamos, desde nuestra productora y el canal, desconozco hacia qué Polka estamos yendo", afirmó.

"Quiero que sepan que entiendo perfectamente la situación personal de cada uno. Todos, sin excepción merecen mi respeto. Se los he demostrado en todos estos años que trabajamos juntos. Hoy Polka está haciendo el mayor esfuerzo para cumplir con sus compromisos. Saben, que a lo largo de estos años siempre hemos cumplido. Soy un hacedor, un generador que no se va a quedar quieto. Muchos menos rendirse. Producir es mi vocación. Por eso, hoy más que nunca, es mi deber enfrentar esta situación tan difícil y honrar a la productora que supimos construir entre todos. Ustedes y yo como familia", concluyó Suar en su carta a sus empleados.