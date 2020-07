El terrible cruce en vivo entre Pampita y Mariana Brey

Pico Mónaco volvió a ser noticia esta semana cuando se confirmó su boda con la modelo francesa Diana Arnopoulos y además, en el momento que Mariana Brey recordó el video del tenista discutiendo con una empleada doméstica de Pampita Ardohain a quien se la acusaba de haber robado en la casa de la modelo.

Según la panelista de “LAM” (El Trece) la separación entre Mónaco y Pampita se abría precipitado por la viralización de este video en donde no había muchas dudas sobre quien lo habría sacado a la luz. Consultada por José María Listorti y Denis Dumas en “Hay que Ver” (El Nueve) Brey dijo: "Pico Mónaco cortó todo vínculo con Pampita cuando apareció el video gritándole a una empleada", aseguró la panelista.

Sorpresivamente Pampita se comunicó con el programa y respondió las acusaciones: "No sé de qué me hablás. Brey, ¿qué es lo que dice, que yo mandé el video? ¡Que averigüe! Si le gusta su rol de panelista, que levante teléfonos, que averigüe en los canales quién mandó el video. Si me va a difamar de esa manera, que se tome el trabajo de averiguar", dijo Pampita indignada.

"Si da a entender eso, que averigüe. No me gusta que me difamen gratis. Ella cuando tira esa información falsa está diciendo que yo lo hice, si me va a difamar, tendrá sus consecuencias. Ojalá pida disculpas de tantas pavadas que dice. No hay que sentarse en una silla y decir cualquier cosa, hay que levantar el teléfono y averiguar si la data que vas a decir es cierta o no, porque si vas a tirar cualquiera, todo el tiempo, le estás mintiendo a la gente. Hace valer tu puesto de trabajo, porque ensuciar por ensuciar a cualquiera, cuando se te antoje, no corresponde", agregó la mujer de García Moritán.

Para finalizar la conductora de “Pampita on Line” (Net TV) agregó: “Esta chica siempre diciendo barbaridades y mentiras. ¿Tiene algo conmigo? Yo no sé. Habría que preguntarle. Para mí ella no existe, no la conozco, no es mi amiga, no trabajé con ella, cero. Jamás me la crucé en la vida", finalizó.