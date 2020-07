¡Viva el amor! Luis Novaresio se casa con su novio

Finalmente y luego de una relación de un noviazgo relativamente corta, Luis Novaresio y su novio Braulio Bauab se comprometieron y, en una entrevista con la revista Caras, la pareja contó cómo nació el amor entre ellos, vecinos de edificio.

Más afianzados y enamorados que nunca, los novios apostaron a dar un paso más y en estos días se comprometieron intercambiando anillos y prometiéndose amor eterno.

También explicaron las extrañas frases que colocaron en cada una de las alianzas y fue Braulio quien habló al respecto: “Los anillos tienen inscripciones muy íntimas que tienen que ver con las pequeñas cosas que van construyendo una historia de amor. El anillo mío dice: ‘Callate Benedetti’, porque todos los días cuando se va temprano a la radio, Luis me deja una cartita de amor. Tengo un sobre enorme con todas”.

Por su parte el conductor de “Animales Sueltos” (América) comentó: "Generalmente no me gusta nada de lo que le escribo, pero una vez escribí algo que me gustó mucho. Él después lo enmarcó, lo puso en un cuadro que colgó en su dormitorio. Pero otras veces le dije alguna obviedad, de esas que salen en los sobrecitos de azúcar, y me dijo que era algo muy cursi. Entonces yo lo miré y le dije: ‘Callate Benedetti’", dijo Novaresio.

Luego agregó: “Mi anillo dice: ‘Churro moi’, porque él a mí me dice ‘Churro’. O sea que sería ‘Churro mío’. Son códigos entre nosotros, complicidades", concluyó divertido y enamorado.