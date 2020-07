Ximena Capristo se bajó el pantalón para mostrar su tatuaje

View this post on Instagram

Lo primero que hago cuando termina esta cuarentena es abrazar a mis amig@s, hermana y gente que amo y hace muchos dias que no veo...eso esta mas que claro... seria lo principal. u2764ufe0fud83dude0du2764ufe0f Pero si tendru00edas que elegir algo que tenes ganas de hacer y no podes, que seria???? lo primero q se te viene a la cabeza...que haces cuando levantan esta #cuarentena eterna ud83eudd14.... que es?? Yo me tatuaru00eda x ejemplo... y vos???? Los leo!!! #encasa