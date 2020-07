Cinthia Fernández incendió Instagram con una foto en lencería

View this post on Instagram

Buen diaaaaaa !!!! A levantar las cortinas y disfrutar que el poquito sol q hay te pegue en la cara. Arriba @storedesign.arg ud83eudd7a aunque son tan lindas estas cortinas q las quiero dejar asiu0301 ud83eudd23 . Que tengan un hermoso diu0301a ud83dude18