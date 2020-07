El video de Sol Pérez ejercitando su cola con un conjunto amarillo

Sol Pérez mostró su entrenamiento en su casa este lunes en un conjunto amarillo y sus seguidores se volvieron locos. Con una calza y un corpiño deportivo fluor, la vedette compartió en su cuenta de Instagram toda su rutina.

La blonda escribió en su publicación, “Ejercicios en casa” y sus seguidores como siempre la apoyaron con miles de “me gustas y comentarios, además de quedarse más que conformes con su rutina.

“Te veo y me dan ganas de entrenar!”, “Sos un fuego”, “La mas lindaaa”, fueron algunos de los mensajes que redactaron los usuarios. Esto no hace más que confirmar que cuando la rubia publica un video o una foto suya convulsiona las redes, ya que cuenta con un grupo fiel de admiradores.

Sol Pérez manifestó su enojo a través de las redes tras ser comparada con Romina Malaspina, su compañera de Canal 26. “Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás”, comenzó escribiendo.

“Dejen de querer llamarme gato por ser mujer y tener tetas y culo. Estudié, me preparé, y desde que tengo 18 años trabajo en el medio. Gracias a dios, hace tres años que me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo. Besos”, añadió en otro tuit.