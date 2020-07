Fernanda Callejón y su premonición antes del accidente con su familia

La semana pasada se conoció la noticia del terrible momento que vivió Fernanda Callejón junto a su familia al intoxicarse con monóxido de carbono.

En comunicación con Catalina Dlugi en su programa radial de La Once Diez/Radio de la Ciudad la actriz se refirió a lo vivido: “Estás un tiempo en que no caés, por miles de motivos. Con Ricky nos empezamos a dar cuenta de que cada uno tiene un proceso de tiempos distintos. ‘Yo hice esto a tal hora’; ‘No, no, no, lo hiciste a tal otra'. No recordamos lo mismo". "Emocionada, dije que mi hija es un ángel. Y después pensé: ‘¡Ay, pobrecita, qué peso le estoy poniendo!‘. Pero la verdad que fue así: ella fue mi heroína” dijo la actriz recordando que la pequeña fue a despertarla porque se sentía mal.

"Soy una mujer de fe, y sé que desde que partió mi madre y ese vínculo que yo tenía con ella... desde que se fue supo que tenía un ángel. No sé si fue mi madre la que sacudió a Giovanna y a través de ello pudo alertarnos. Yo creo que cuando no es el momento de uno, no es. Son pruebas que te hacen valorar la percepción de la vida”, comentó la la panelista de Polémica en el Bar (América).

Luego del accidente, Callejón cambió el sistema de calefacción de manera inmediata y, durante la entrevista comentó haber tenido un presentimiento: "Sí, sí, todo el tiempo. Me parecía que iba a pasar algo…Tengo como esas cosas intuitivas, tengo a mi brujita interna. Ese viernes me levanté muy dormida a prender mis velitas, las prendo un ratito… Me levanté mucho más temprano de lo habitual, esa mañana cuando las prendí me pregunté por qué estaba prendiendo estas velas…Me dije a mí misma qué raro que haga esto dormida y al ratito me entero que nuestro productor Federico (de Polémica en el Bar) le había dado Covid-19 positivo, y ahí ya me empecé a poner mal. Fue raro, porque ese ritual que hago con mi fe, fue directo, me levanté a eso. También fue un viernes fatídico por una sucesión de cosas y un sábado de terror”, describió.

La actriz recordó que luego de la colocación de la estufo ella como su marido de descompusieron. “Y ninguno de los dos pudimos dilucidar por qué era. Hasta que no estuvimos internados, nunca linkeamos el tema al gas. Entrás en un estado de confusión. Para decirle a la gente lo entienda: no te llega el agua al tanque”, explicó sobre la intoxicación con monóxido de carbono. "A mí me salvó mi hija, nadie me lo va a sacar de la cabeza", concluyó.

Tras la entrevista, este domingo, María Fernanda Callejón publicó un emotivo video donde le habló a sus seguidores y a todos aquellos que se han preocupado por su familia. "Quería agradecerles el apoyo a cada uno de ustedes. Como familia les queremos agradecer cada comentario, cada like que nos dejaron. Estoy muy sorprendida del amor, la buena vibra que nos mandaron", dijo. "Gracias por la preocupación. Fue un susto muy grande. Estén atentos porque le puede pasar a cualquiera. Es muy valioso que estén haciéndonos el aguante", concluyó.