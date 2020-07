María Eugenia Ritó confirmó que hizo un trío con Jésica Cirio

Nuevamente apareció en la escena mediática y después de varios meses maría Eugenia Ritó que cuando aparece es porque se avecina alguna escandalosa declaración.

Y fue así, porque este fin de semana la polémica vedete se refirió a una vivencia sexual que tuvo con Jésica Cirio, la mujer de Martín Insaurralde y conductora de “Morfi” (Telefé).

Sobre Cirio, Eugenia lanzó: "Ella se hizo conocida por mí, por haber estado conmigo y con mi marido. ¡Ahora se hacen todas las señoras! Jésica Cirio estuvo con mi marido y conmigo, y ahora no me atiende el teléfono", dijo Ritó en Polino Auténtico (Radio Mitre), apuntando contra Cirio y confirmando que ella participó de un trío con su ex esposo Marcelo Salinas.

María Eugenia afirmó estar ofendida con la instructora de zumba y comentó no importarle que Cirio ahora sea la esposa del intendente de Lomas de Zamora: "Y yo también fui la esposa de Marcelo Salinas. ¿Sabés las veces que le escribí por Instagram y ni me respondió? Le tiré buena onda porque había tenido a la nena, la llamé para que me dé una mano y nada", les dijo Ritó a Polino, Yanina Latorre y Amalia Granata.

"Una vez me respondió y después nunca más. Me parece que se portó mal porque se olvida de quién es, de dónde vino y las cosas que hizo. Todo el mundo sabe perfectamente quién es Jésica Cirio. ¿Ahora es la señora de quién? Si te cortan el rostro, me parece que estás meando afuera del tarro. ¿Saben lo bueno de todo esto? Yo le mando un mensaje a (Marcelo) Tinelli y me lo responde”, comentó indignada.

Luego y haciendo referencia a su complicada situación económica la rubia dijo que necesita trabajar y si es de panelista mejor, pero dejó en claro en qué programa no estaría nunca: “Pampita Online”, no la soporto. No me la fumo ni a palos. Es una chica muy linda pero se comió un personaje terrible…reniega de sus orígenes”, finalizó sobre la esposa de Roberto García Moritán.