Ivana Nadal, calentó Instagram con una foto del verano

Este martes, Ivana Nadal, volvió a subir la temperatura con una nueva foto en ropa interior. La morocha, subió a Instagram una imagen en la que se la vio con un conjunto blanco, entre medio de plantas. Si bien la imagen es del verano, la conductora aprovechó el día para volver al ruedo.

Luego de la polémica que generó al confirmar que se irá del país a fin de año, Ivana, volvió a sorprender a sus fans con una foto muy sensual. En la red de las postales, la conductora de 29 años, cuenta con más de 2.6 millones de seguidores, a quienes tiene acostumbrados a sus sensuales fotos, sus rutinas de ejercicio y sus consejos personales.

En los últimos días, Nadal, resultó muy criticada por un video en el que se refirió al dolor que genera la muerte de un ser querido. La influencer, que ya se convirtió en una especie de gurú espiritual del amor propio para sus seguidores, sostuvo la importancia de “soltar” el dolor ante una perdida tan grande.

Como avalancha, los comentarios no tardaron en llegar. En algunos casos, mucha gente se sintió identificada con la postura de Nadal, mientras que otras personas criticaron duramente el contenido de sus mensajes.

En la televisión, precisamente en el programa Los Ángeles de la Mañana, la panelista, Yanina Latorre, apuntó contra la modelo.

“Paremos un poco la moto. Cuando no tuviste hijos, sé un poco responsable y no digas tantas pavadas. Y menos en un TikTok. Una chica como Ivana Nadal que no tiene idea de la vida esté diciendo que hay que soltar el dolor de la pérdida de un hijo, a mí me dan ganas de matarla. Eso sí es para matarla y que los haters le digan de todo. Y si se quiere ir del país... Me da ganas de matarla que alguien banalice tanto un dolor así”, dijo la panelista.