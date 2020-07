Se filtraron audios del doctor Mühlberger “matando” a Moria

Este martes se conocieron audios escandalosos del doctor Rubén Mühlberger hablando de Moria Casán con su secretaria.

En el programa “Confrontados” (El Nueve) Marina Calabró presentó audios pertenecientes al médico Rubén Mühlberger en donde se lo escucha hablando mal de sus clientas, en especial de Moria Casán.

Las grabaciones, que datan de 2015, hacen referencia a cuando “La One” quedó detenida en Paraguay vinculada al robo de una joya. En ese momento el profesional y la conductora estaba peleados y distanciados.

“A Moria mañana o pasado se le complica en Paraguay. Toda la maldad. ¿Viste la maldad cómo cae? Moria va a ir esposada, a Moria la van a venir a buscar con esposas. Todo vuelve”, se escucha decir al médico.

“Ya que puso eso, el ort… se lo va a tener que meter en las manos (sic), cuando no pueda ella ni rascarse el ort… ¿Me entendés, no? Porque para rascártelo con grilletes no podés”, se oye decir a Mühlberger en otro momento.

“Hay una Justicia divina y a esa no le va a escapar. Tiene un pedido de Interpol, tiene que ir a juicio a Paraguay y hasta que se haga el juicio tiene que estar presa. Vamos a ver si su Maxi le va a tejer las extensiones que tiene Moria o va a empezar a defenestrarla en Twitter”, dice el médico en otro momento en alusión al jefe de prensa de Moria.

En otro momento del programa, la hermana de Ileana Calabró presentó nuevas escuchas vinculadas a “trabajos” o “brujerías” del médico para Moria: “Ahora te vamos a asesorar para que la llames. Mientras tanto debajo del árbol de papá, de tu árbol, escribí Moria Casán y metela. Debajo de la corteza del árbol”, finaliza el audio.