Yanina Latorre reveló cuánto cobra Pampita en Net TV

Como no podía ser de otra manera, Yanina Latorre “prendió el ventilador” y confesó en “LAM” (El Trece) la suma millonaria que cobra Carolina Pampita Ardohain por la conducción de su programa en el canal Net TV.

Llamativamente, la esposa de Diego Latorre, aclaró que alguna de las panelistas de la esposa de Roberto García Moritán van gratis a participar del magazine de la tarde.

Todo surgió cuando, la semana pasada, se conoció el monto mensual que los productores del ciclo de la modelo le ofrecieron a Rocío Guirao Díaz para sumarse al equipo. Yanina contó que a la esposa de Paladini le propusieron pagarle sólo cinco mil pesos al mes.

Ahora la nueva “tentada” fue Lourdes Sánchez, ex “angelita” que en comunicación con Ángel De Brito contó sus ganas de participar del programa de la jurado del Bailando luego de la renuncia de Charlotte Caniggia.

Sánchez comentó: “Sí, me llamaron de la producción. No me llamó Pampita, pero me llamó una productora muy amable ofreciéndome ser panelista del programa“, dijo y luego agregó: “Hasta que no empiecen las clases no puedo pensar en trabajar en dos programas porque estoy con Valentín todo el día y es mucho trabajo“.

En ese momento, y fiel a su estilo, Yanina se sumó a la conversación y dijo: “Sabías que no pagan, ¿no?... A Rocío Guirao Díaz, que es una vergüenza, le ofrecieron cinco mil pesos”.

Luego agregó: “La condición es que ella pidió un palo doscientos. Arregló por muy poquito menos, pero la condición es que ella cobra un montón de guita, pero las demás no porque ella supuestamente las ilumina”, finalizó diciendo la rubia.

También en el canal de La Nación televisión Alejandra Maglietti habló de la suma millonaria que cobra la modelo y sorprendió a todos sus compañeros.