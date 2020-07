La salvaje colaless de Lali que incendió las redes

View this post on Instagram

Ok...intentaru00e9 contarles lo que siento. Expresarles lo que me pasa cuando ustedes me hacen vivir estas experiencias tan especiales... Estoy en un momento de mi vida y mi camino artu00edstico donde mi prioridad es reinventarme.Poner sobre la mesa lo vivido e intentar entender hacia du00f3nde quiero ir y quien soy HOY. Pero sobre todo conectarme con el DESEO mu00e1s profundo. Escrito parece fu00e1cil pero no lo es para nada . Aveces me siento perdida, confundida , sin rumbo, desilusionada , medio loca,u201dsapo de otro pozou201d y acelerada. Si! Ya se.. no suena agradable. Pero es importante pasar por acu00e1 para reafirmar-me ciertas cosas. Si hay algo que me guiu00f3 TODA mi vida fue la INTUICIu00d3N . Si supieran todas las desiciones y las vivencias gracias a la intuiciu00f3n entenderu00edan (au00fan mu00e1s) que clase de persona y artista soy. Igual creo que lo ven, que lo saben o lo perciben! El su00e1bado hice mi primer concierto a travu00e9s de una app y ustedes batieron ru00e9cords de audiencia y likes para una artista latina ,del sur del mundo,con nu00fameros que no puedo terminar de comprender porque...WOW!! Lejos de alimentar mi ego esto me demuestra QUE es lo realmente importante . Y mi intuiciu00f3n y mi corazu00f3n me dicen que lo importante siempre ,en definitiva, es ser yo misma . No es cursileru00eda o romanticismo . Es la verdad ! Toda mi vida me guiu00e9 por eso . Toda mi vida trabaje duro para eso . Siempre confiu00e9 en eso .Y aunque aveces la u201cindustriau201d me quiera u201cadoctrinaru201d o llevar hacia otros lugares confu00edo siempre en que lo que sienta hacer (aunque aveces no sea u201clo que se esperau201d o lo que u201cdeberu00edau201d) es lo que vale! USTEDES me muestran el camino constantemente y me hacen sentir no solo amada , sino segura ! Estoy agradecida a mi equipo de trabajo y a quienes confu00edan en mi. En vu00edsperas de un cuarto disco de estudio estoy llena de dudas e incertidumbres pero paradu00f3jicamente tambiu00e9n de certezas . Con canciones que me encantan y que tengo muchas ganas que escuchen! Quiero agradecerles con todo mi corazu00f3n el lugar que me dan en sus vidas y que me quieran siendo LALI. Esto empezu00f3 hace muchos au00f1os y aquu00ed estamos...Amu00e1ndonos mu00e1s y mu00e1s . Gracias a cada persona de cada rincu00f3n de mi Pau00eds y del mundo por acompau00f1arme y amarmeu2764ufe0f