¿En tanga? Flor Peña se sube a la moto para ir 'al chino'

View this post on Instagram

Yendo al chino: Me quedeu0301 sin suavizante para la ropa... ud83dude1c Miren lo bomba que es esta moto eleu0301ctrica de @ecoalsinamotos ud83dudef4ud83dudd25 Entren a su tienda y conozcan la variedad de vehiu0301culos eleu0301ctricos y monopatines: Mau0301s de 10 modelos, diferentes potencias y autonomiu0301as. Prou0301xima parada: tu casa ud83cudfe0ud83dude09