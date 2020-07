La fantasía sexual de Yanina Latorre con una ´morocha” argentina

Como todas las mañana Ángel De Brito conduce “LAM” (El Trece) y, a su vez, a todas las mujeres que lo acompañan como panelistas.

A punto de comenzar el “Cantando por un Sueño 2020”, los temas tratados giran en torno a los futuros participantes del programa de LaFlia y, aún más en los que ya son protagnonistas de escándalos.

Una de ellas es Karina Jelinek que echó a su compañero y, según se supo, está viviendo un apasionado romance con una bella mujer.

Fue Yanina Latorre quien llevó la información y confirmación al programa y, aprovechando el tema relató una fantasía sexual que tiene en mente y que le gustaría concretarla junto a Diego Latorre.

"Imaginate que llegás a tu casa con tu marido y le llevás a Jelinek, le va a encantar. Yo la llevaría. Lo único que no me separo y me quedo con vos", dijo Yanina.

Luego agregó: "Ya lo dije varías veces que haría un trío con Jelinek sin problemas. Nunca hice un trío, pero es una fantasía cada vez más recurrente…Mi plan es el siguiente, no lo haría en Argentina, lo haría afuera con alguien de otro país. No con Karina. Una noche salgo, me levanto a una y la llevo al hotel", comentó.

Y recordó que su hija estaba mirando el programa y dijo: "Pobre Lola que está mirando. Y Dora también. Bueno, Lola, mamá se quiere divertir, me quedan pocos años. Hay una edad en la que ya no te da la cadera para hacer un trío", concluyó divertida.