El impactante cambio de look de Barbie Vélez ¡Es otra persona!

Durante la noche del pasado domingo 26 de julio, la mediática argentina de 26 años de edad, Bárbara Vélez, sorprendió a los más de 2.800.000 de seguidores que posee en su cuenta oficial de Instagram, al postear una fotografía en donde enseñaba su radical cambio de look.

En esta imagen en cuestión, la hija de Nazarena Vélez le enseñó a sus fanáticos el cambio radical que se hizo en el pelo. "Bueno , me animé 🙌🏼🤦🏻‍♀️😂. Acá les presento mi versión más rubia! Que les parece??? Los leo!!!❤️ ( clavé el gorrito porque aún no me reconozco 😂)", manifestó la mediática.

En este posteo, se puede ver como Barbie decidió teñirse completamente de rubio, provocando un gran cambio en su imagen. Como era de esperarse, sus fanáticos apoyaron fervorosamente este cambio y le dejaron mensajes cargados de buena onda a la ahora rubia. "Me encanta muchooooo", "Amooooo🔥", "Hermosa, como siempre!!!🤗♥️", estas fueron algunas de las opiniones.

Este es el cambio de look que se hizo la influencer de 26 años de edad: