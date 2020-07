Mica Viciconte se quitó la camisa y enseñó demás

Durante la mañana de este día lunes 27 de julio, la modelo argentina de 31 años de edad, Micaela Viciconte, le subió la temperatura a los más de 2.500.000 de seguidores que posee en su cuenta oficial de Instagram, al postear una nueva fotografía cargada de sensualidad.

En esta nueva publicación realizada por la rubia, actual pareja del ex futbolista Fabián "Poroto" Cubero, se mostró muy sensual, con una foto "desde atrás". En esta imagen se puede ver a Mica vistiendo una maya enteriza súper cavada, mientras sostiene una camisa de color rosa por debajo de sus glúteos

En cuestión de minutos, este posteo superó la barrera de los 32.000 "Me gusta" y se llenó de comentarios que elogiaban el cuerpo envidiable que tiene la ex participante del programa "Combate". "Bellisimaaa😍😘", "No podes ser tan 💣💣💣💣", "Hermosa mujer", estos fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Este es el posteo que realizó la modelo de 31 años de edad en su cuenta de Instagram: