Pampita deslumbró con su figura en calzas

Este lunes, Pampita, comenzó la semana a full. La modelo de 42 años, compartió en su cuenta de Instagram varias fotos en calzas que causaron furor. En la red de las postales, la jurado del Bailando, se mostró con un look deportivo ajustado. “Se vino el frío con todo pero igual ENTRAMOS EN ACCIÓN”, comentó en la publicación.

Además, en sus historias, compartió un pequeño fragmento de su entrenamiento para comenzar el día a pura energía.

Por otro lado, este lunes, en su programa Pampita On Line, la conductora, tiró una polémica frase sobre las infidelidades en medio del espacio Gabriel Oliveri. El columnista, repasó el horóscopo haciendo hincapié en la sexualidad de las estrellas. En ese marco, señaló que los nacidos bajo el signo de capricornio, como la conductora y su marido, Roberto García Moritán, son "muy fieles y responsables una vez que los conquistás por lo que evitan correr riesgos con su pareja, no traicionan".

"Capricornio dice 'a mí no me gusta que me engañen, no voy a engañar'", resaltó Oliveri, bajo la aprobación de la conductora.

"Está bien. Por eso me busqué uno de capricornio, no tengo más problemas", dijo Pampita tras el comentario del columnista. La frase hizo reír a sus panelistas, quienes entendieron que era un “palito” para su ex, Benjamín Vicuña.

Cabe recordar que la separación de Pampita y Vicuña no fue en los mejores términos ya que la modelo aseguró desde un primer momento que él le había sido infiel con la China Suárez. Con el tiempo, el romance entre el actor chileno y la actriz argentina se confirmó y ahora esperan su segundo hijo.