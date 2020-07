Adabel Guerrero y su apertura sensual: “Me gusto y la subí”

Adabel Guerrero sigue entrenándose para su participación en la obra virtual de Sex de José María Muscari. En esta oportunidad, la famosa posó en un sillón con un conjunto de ropa interior rojo y unos zapatos y, calentó todo Instagram.

Desde su cuenta, la motrocha dejó con la boca abierta a sus seguidores, mientras se encuentra en cuarentena junto a su familia. “Nada. Me gusto y la subí”, escribió junto a laimagen ratonera.

La publicación superó los 3.800 likes y los cientos de comentarios. “El rojo te sienta mortal”, “Es hermosa”, “Hermosa corazón”, “¡Sos pura sensualidad! Disfruta”, “Diosa total”, “Guapísima y muy sensual”, “Diosa sos muy bella”, “Una muñeca”, “Las piernas más hermosas del País”, fueron algunos de los halagos que recibió Adabel Guerrero.

“Nunca me sentí tan sexy como después de empezar a hacer “Sex Virtual” de José María Muscari se ha despertado una faceta nueva en mi donde antes no había transitado. Me animo a mostrarme de otras maneras que antes no hubiera imaginado. Esta transformación se da en todos los que experimentamos Sex”, escribió la vedette en la red social donde tiene más de un millón de seguidores.