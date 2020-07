Floppy Tesouro en corpiño y bombacha se relajó en su cama

View this post on Instagram

Actitud, fuerza, perseverancia y constancia, no hay meta inalcanzableud83dudcaa Mi pelo y uu00f1as fuertes con Quelat Lo ultimo en minerales quelatados! @quelatok tambien mejora la piel y eleva las defensas ud83dude4c Conseguilo en farmacias de todo el pau00eds y en @nutrisuplear Recorda siempre consultar a tu mu00e9dico!