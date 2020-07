Susana Roccasalvo acusó de hostigamiento a Lio Pecoraro y él salió a responder

Este martes Susana Roccasalvo salió a denunciar sorprendida, a su colega Lio Pecoraro en el programa de Marina Calabró “Confrontados” (El Nueve).

La conductora de “Implacables”, que actualmente participa de su programa desde su casa por pertenecer a grupos de riesgo, comentó que por una serie de llamados a su teléfono en el momento de la emisión y que perjudicaba el normal desenvolvimiento del ciclo, inició una investigación en la Justicia.

Luego de algunos días, se determinó que el número desde donde venían las insistentes llamadas pertenecía al periodista Lio Pecoraro.

Molesto por la acusación el panelista de “Todas las Tardes” dijo: “Jamás hubiera creído que eso estaba pasando… Susana Roccasalvo entiende que la venían llamando a su teléfono para interrumpir su programa al aire desde un teléfono de identidad privada. Manda a hacer una investigación y salta un número que me pertenece. Claramente la llamé a Susana, tengo la lista, y la he llamado como lo hago con tantísimos colegas estando o no al aire. Idiota sería hacerlo desde mi casa, queriendo ocultar esa identidad, haciendo eso y creyendo que jamás hubiera saltado”, comenzó diciendo.

También el periodista se sorprendió de que la producción de Roccasalvo no le diera un teléfono especial para salir al aire y que tuviera que usar el personal: “Todo el tiempo estamos con el celular porque es una herramienta de trabajo. Por ahí a Susana le falta el aggiornamiento, aggiornarse a nivel técnico como nos puede pasar a muchos”, comentó.

“Me extraña y me llama poderosamente la atención que la denuncia sea por hostigamiento y amenazas. Decir eso de un compañero de tu mismo canal es extremadamente delicado. Así lo tomó yo, soy alguien extremadamente trabajador, nadie me regaló nada, todo me lo gané golpeando puertas y mi conducta profesional es intachable, como la de ser humano. Me considero un buen tipo y no un hijo de put...”, finalizó molesto.