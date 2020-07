Kamasutra: La teoría de por qué Jésica Cirio no se contagió de Covid 19

Luego de mucha angustia e incertidumbre por el contagio de coronavirus y posterior internación de Martín Insaurralde, Jésica Cirio volvió a la tranquilidad cuando el intendente de Lomas de Zamora fue dado de alta.

Si bien los esposos conviven en su mansión junto a su pequeña hija Chlóe, muchos se preguntaron por qué la conductora de “La Peña de Morfi” (Telefé) no se contagió de Covid 19 como su marido.

En el renovado programa de Pampita Ardohain (Net TV), sus panelistas expusieron una polémica teoría y fue Gabriel Oliveri quien la explicó: “Leí una nota en un matutino virtual sobre cuál es la pose que no te trae coronavirus… el ‘perrito’”.

Inmediatamente la conductora comentó: “Hay muchos matrimonios que no se contagiaron”. A lo que el panelista preguntó: “¿Quiere decir que Cirio e Insaurralde están a ‘perrito’?”. “No, no, no. No estoy dando nombres. No sé”, dijo la esposa de Moritán entre risas.

Curiosamente Jésica Cirio, horas antes, contó cómo fue la primera noche junto a su marido luego del alta: "Fue un grito de gol. Martín salió a los gritos y fue felicidad pura. Chloé no lo deja respirar ahora y está todo el día detrás suyo", dijo y luego agregó: "Fue sorprendente para los dos. Charlamos de lo mucho que nos extrañábamos y nos abrazamos en la cama viendo tele. Fue un reencuentro más de ternura", concluyó, feliz Cirio, en diálogo con la revista Gente.