Silvia Süller y su ´servicio´ por 300 pesos la media hora

La llegada del coronavirus a Argentina significó la pérdida de puestos de trabajo, pero la oportunidad de reinventarse a nivel virtual para seguir creciendo económicamente.

En medio del aislamiento obligatorio, muchas empresas cerraron sus puertas y cambiaron la modalidad de venta a sitios online y entregas a domicilio.

Silvia Süller no quiso quedarse atrás y, también perjudicada económicamente, salió a ofrecer un polémico servicio a través de sus redes sociales.

Teniendo en cuenta que la soledad y la depresión se volvieron moneda corriente del confinamiento, la rubia pensó que ofrecer su compañía de manera virtual y comenzó a “vender” sus charlas en la red.

Silvia comentó: “Atención: debido a que mi trabajo es puramente social, decidí (porque de casa no me muevo ni loca para ir a la tv) recibir llamados y hablar con ustedes tipo stand up", detalló.

Con respecto a cómo sería la conversación la hermana de Guido dijo: "Charlamos de lo que quieran, hay mucha gente que me pregunta cosas y es por eso que decidí que quién quiera que me escriba por privado y les paso mi CBU para que hagan el depósito de $300 cada media hora", contó.

Buscando sacar rédito a un encuentro virtual con la ex de Jacobo Winograd, Silvia agregó: "Cuando me muestren el papel del depósito... ¡hablamos! También videollamada, se entiende. No da hacer 'vivos', se dice cualquier cosa y los que quieren realmente hablarme no pueden. Besos".