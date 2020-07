´Una remera por porros´: Jorge Rial apuntó contra el entorno de Diego Maradona

El escándalo en torno a Diego Maradona y su círculo íntimo parece no tener fin. Luego de la denuncia de su hija Gianinna en el programa “Intrusos” (América), Jorge Rial salió a comentar datos que sorprendieron por lo escandaloso y preocupante.

En estos días y luego de la viralización de su baile con Verónica Ojeda en un estado preocupante, el ex jugador redobló la apuesta y a través de sus redes sociales salió a negar estar “preso” de su entorno y apuntó directamente contra Claudia Villafañe y sus hijas.

El conductor del programa de espectáculos de América dijo sobre la situación del DT: "Hay mucha cosa canallesca alrededor de Diego, todo el tiempo. Hoy por hoy, hay uno que lo usa para cambiar camiseta de él por porros. A ese nivel", afirmó Rial.

La información del conductor causó sorpresa entre su equipo que le pidió que sumara más información: "Sí, por porros, marihuana", remarcó Jorge y agregó: "Cuento esto por el grado de cosa canallesca que hay alrededor de él. Salvo quienes lo aman de verdad, que calculo que deben ser muy pocos, todos buscan un beneficio. Desconfío de todo, no tomo partido... Eso significaría entrar en un lugar y después no poder volver", concluyó el padre de More Rial.