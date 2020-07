Video: Ximena Capristo y un conjunto blanco para el infarto

View this post on Instagram

Hoy realmente me levante muy desganada... no se bien porque... ud83eudd37ud83cudffdu200du2640ufe0f sera x todos estos dias que llevamos en esta extensa cuarentena, la incertidumbre de cuu00e1ndo pasaru00e1 todo... Pero mi voz interior no me dejo decaer y en el transcurso del dia empecu00e9 a sentirme mejor. Hasta me corte el pelo. Y algo que no puede faltar y te juro que te salva el dia... La musica y el entrenamiento. ud83dudcaaud83cudffe #viernes y mi cuerpo lo sabe!!!! Vamos a moverse que linda sensacion terminar de entrenar ! Ducha Ahora Siii un buen licuado con @ampkprotein proteina de origen vegetal ud83cudf31 que ayuda junto a la actividad fisica a aumentar masa muscular y reducir grasas es sabor chocolate, ud83cudf6b super rica. Esta en todas las farmacias del pais ! Siempre consulta con tu medico o nutricionista ud83dude4cud83cudffb