Daniel Osvaldo apareció en las redes con un llamativo anuncio personal

La vida personal de Daniel Osvaldo, Jimena Barón y hasta del pequeño Morrison genera por estos días misterio y elucubraciones por el repentino silencio luego de la “novela” diaria de su vida en cuarentena cuando La Cobra se instaló en la casa del jugador.

Finalmente el futbolista apareció en su cuenta de Instagram y, luego de haber sido desafectado del plantel de Banfield, fue dejando en diferentes momentos del día, misteriosos mensajes sobre un anuncio que Osvaldo realizaría en algún momento.

A través de un video grabado inspirado en el actor Johnny Deep, el ex de Jimena Barón apareció en Instagram sentado en un sillón, iluminado con luz tenue de velas, anteojos oscuros y una típica actitud de estrella de rock.

"Hola amigos, ¿cómo andan? Disculpen pero el Dani Stone se quedó dormido en el sillón mirando una serie, así que se demoró el anuncio. Ahora me voy a dar una duchita y enseguida estoy con ustedes. Gracias por saber entender. Un abrazo", dijo el deportista en una historia.

Casi tres horas después, Dani Stone compartió una grabación publicada en la cuenta de Barrio Viejo, su banda de rock. Y ahí, sentado en un sillón dijo: “Buenas noches queridos amigos, ¿cómo andan?, ¿todo bien? Acá el Dani Stone quien les habla dándoles este comunicado como el cantante de la banda Barrio Viejo”.

"La verdad es que después de varios meses de trabajo estamos muy felices de anunciarles que este domingo va a salir un nuevo material de Barrio Viejo. Estamos hablando de un video de un show que hicimos en Lucille (en el barrio de Palermo) donde presentamos nuestro último álbum 'Un país con buena gente'. Como adelanto de ese show seguramente vamos a lanzar más adelante todo el show completo, ya sea en Spotify, como en nuestro canal de YouTube que lo vamos a estar estrenando este domingo. Así que van a poder vernos. Es el primer material que lanzamos en vivo así que estamos muy contentos“.

"Y como les decía, este domingo vamos a lanzar nuestro tema `De frente´, tema en el cual estuvo invitado nuestro gran amigo y quien fue el productor de nuestro último álbum, Jimmy Ripoll, a quien le mandamos un gran abrazo. Así que estamos muy contentos la verdad, muy felices, y espero que a todos los barrioviejeros también les guste todo esto. Y a los que no conocen la banda, que no se lo pierdan porque es un buen material. Así que esperemos hasta el domingo y les mando un abrazo muy grande a todos. Aguante Barrio Viejo y aguante el Rock & Roll que no morirá jamás“, concluyó.

¿Estará Jimena Barón en alguna canción de la banda?