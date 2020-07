Una ex de Diego Maradona consiguió novio en plena cuarentena

El aislamiento obligatorio dejó a muchas parejas rotas por el tema de la convivencia, pero en muchos otros casos y gracias a las horas de ocio y al uso de las tecnologías, muchos solteros pudieron encontrar su “media naranja” en medio de esta difícil situación mundial.

Una de las favorecidas por el aislamiento social, fue una ex novia de Diego Armando Maradona, quien en pleno vivo de América confesó que no está sola y que está viviendo una amorosa nueva relación de pareja.

Se trata de Rocío Oliva, quien en el programa “Polémica en el Bar” sorprendió a sus compañeros al confirmar que ya no formaba parte del grupo de las “solteras”.

En el ciclo, Mariano Iúdica y su equipo debatieron acerca del mejor estado de las personas: solteros o comprometidos.

En ese momento, la rubia por la bajo manifestó que no estaba sola y eso causó conmoción en la mesa del bar.

El conductor interrumpió el debate y dijo: “Quiero saber todo. Si tenés ganas de contarnos, no sé...”.

“Yo no estoy sola, estoy muy bien. Me parece que pasa un poco por la felicidad. Cuando estaba sola estaba bien, pero hoy estoy mejor, estoy más contenta. Me levanto, me peino y arreglo porque más tarde veo a mi amor. Eso hace que a una le suba la autoestima. La felicidad depende mucho del amor”, dijo tímida Oliva.

El conductor exclamó: “¡Yo pensé que las dos (Rocío y Luciana Salazar quien también forma parte del programa) estaban solteras!”.

La ex de Maradona dijo: “¿Voy a decir que no? Si estoy bien tengo que decirlo. Lo único que no voy a decir es quién es”, dijo convencida.

Ni lerda ni perezosa su compañera de mesa pregunto: “¿Será el jugador de Boca? ¿Es el que te escribía por Instagram?”. Luego Iúdica dijo: “¿Estuviste toda la cuarentena con ella?”.

“¡¿Con ella?!”, se sorprendió Oliva a lo que el conductor corregió y dijo: “Con esa persona… O con él, qué se yo… Con esa persona”.

Luego la ex compañera del padre de Dalma Maradona dijo: “Ahora no paso la cuarentena con él. La cuarentena pasada sí estuve con él. En el momento en que está el quiebre (de apertura y clausura del ASPO) uno decide. Igual, no es futbolista. Yo ya estuve con el mejor futbolista de la historia, no hay nada más. (...) Siempre elijo parejas más grandes, igual, yo tampoco hablo mucho de mi vida privada, Luciana”, concluyó la deportista.