El infartante conjunto blanco de Ivana Nadal

Este domingo, Ivana Nadal se mostró casual en una publicación en su cuenta de instagram. La modelo lució un conjunto deportivo blanco, comprendido de un pantalón y un buzo con capucha, que al quedarle corto dejo ver sus trabajados abdominales.

Noticias Relacionadas Flor Peña y una nueva foto sin ropa interior

La influencer, no deja a sus seguidores sin su posteo diario y este domingo no fue la excepción. Ya sea para mostrar su look habitual, como para mostrar su estricto entrenamiento, la morocha deja a todos sus fanáticos con la boca abierta.

Con su última publicación, la modelo recibió muchos “mimos” por parte de sus seguidores. En menos de una hora cosechó más de 39 mil “me gusta” y cientos de comentarios de sus fanáticos, que halagaron la belleza de la provocadora mujer.

Noticias Relacionadas Sol Pérez lució su entrenada cola en bombacha

Anteriormente, Ivana se mostró en su cuenta de Instagram sonriente con una selfie en la que se la vio con un top deportivo gris y un pantalón también deportivo de color blanco. La morocha aprovecha el tiempo de cuarentena para entrenar y que sus curvas se vuelvan más irresistibles.